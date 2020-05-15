За период карантина оккупанты не пропустили в ОРДЛО более 20 человек, которые имели на это разрешение - МВОТ

"Представители российских оккупационных администраций на ВОТ ДЛО занимают крайне деструктивную позицию, нарушая права граждан и создавая прямую опасность для мирного населения. В частности, за период действия карантина подконтрольные России подразделения не пропустили на ВОТ ДЛО более 20 человек, которым было предоставлено отдельное разрешение командующего ООС на пересечение КПВВ по гуманитарным основаниям", - говорится в сообщении.

Так, 8 мая на ВОТ ДО не было допущено мужчину, который обеспечивал перевозку тела умершего для погребения.

Сообщается, что руководители оккупационных администраций сознательно затрудняют работу СММ ОБСЕ, ведь на протяжении недели фиксируются десятки случаев прямого препятствования работе мониторинговых экипажей, которым выдвигаются неприемлемые условия по соблюдению абсурдных требований якобы для "противодействия эпидемии", которые на самом деле направлены на снижение численности мониторов и ограничению их передвижения.

В сводке отмечается, что оккупационная российская "власть" осложняет поставки гуманитарной помощи и не выполняет обязательства по обеспечению доступа МККК к незаконно удерживаемым лицам. Так же блокируется открытие КПВВ на ВОТ ЛО в районе Золотого.

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"Вопрос открытия КПВВ в Золотом поднимался представителями украинской делегации во время очередного раунда консультаций в Трехсторонний контактной группе "минского процесса" (где Россия - страна-агрессор, Украина - страна, против которой РФ оказывает вооруженную агрессию, ОБСЕ - посредник в переговорах). Впрочем, оккупационная администрация ВОТ ЛО, вместо выполнения своих обязательств по соблюдению "режима тишины" и созданию соответствующей инфраструктуры на пункте пропуска в районе Золотого, концентрируется на фабрикации ложных сюжетов о якобы ускла усложнении пересечения КПВВ "Станица Луганская", - сообщили в МинВОТ.

По имеющейся информации, в ближайшее время по указанию российских кураторов будут попытки устроить на КПВВ имитационные "акции протеста" и провокации. Анализ данных показывает, что целью этих провокаций будет дестабилизация работы в первую очередь КППВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое", через которые осуществляются поставки гуманитарной помощи.

В министерстве отметили, что ответственность за возможные последствия полностью ложится на руководителей оккупационной российской "власти".

Напомним, Украина обратилась к Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ), и призвала следить за ситуацией на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а именно нарушением прав человека, особенно в условиях пандемии коронавируса.