За період карантину окупанти не пропустили в ОРДЛО понад 20 осіб, які мали на це дозвіл - МТОТ

"Представники російських окупаційних адміністрацій на ТОТ ДЛО займають вкрай деструктивну позицію, порушуючи права громадян і створюючи пряму небезпеку для мирного населення. Зокрема, за період дії карантинних обмежень підконтрольні Росії підрозділи не пропустили на ТОТ ДЛО понад 20 осіб, яким було надано окремий дозвіл Командувача ООС на перетин КПВВ з гуманітарних підстав", - йдеться у повідомленні.

Так, 8 травня на ТОТ ДО не було допущено чоловіка, який забезпечував перевезення тіла померлого для поховання.

Повідомляється, що очільники окупаційних адміністрацій свідомо ускладнюють роботу СММ ОБСЄ, адже впродовж тижня фіксуються десятки випадків прямого перешкоджання роботі моніторингових екіпажів, висуваються неприйнятні умови щодо дотримання абсурдних вимог начебто для "протидії епідемії", які насправді спрямовані на зниження чисельності моніторів і обмеження їх пересування.

У зведенні зазначається, що окупаційна російська "влада" ускладнює поставки гуманітарної допомоги і не виконує зобов’язання щодо забезпечення доступу МКЧХ до незаконно утримуваних осіб. Так само блокується відкриття КПВВ на ТОТ ЛО у районі Золотого.

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"Питання відкриття КПВВ у Золотому піднімалося представниками української делегації під час чергового раунду консультацій у Тристоронній контактній групі "мінського процесу" (де Росія - країна-агресор, Україна - країна, проти якої РФ чинить збройну агресію, ОБСЄ - посередник у перемовинах). Втім, окупаційна адміністрація ТОТ ЛО, замість виконання своїх зобов’язань щодо дотримання "режиму тиші" та створення відповідної інфраструктури на пункті пропуску у районі Золотого, концентрується на фабрикуванні неправдивих сюжетів про начебто ускладнений перетин КПВВ "Станиця Луганська", - повідомили у МінТОТ.

За наявною інформацією, найближчим часом за вказівкою російських кураторів будуть спроби влаштувати на КПВВ імітаційні "акції протесту" та провокації. Аналіз даних свідчить, що метою цих провокацій буде дестабілізація роботи у першу чергу КППВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке", через які здійснюються поставки гуманітарної допомоги.

У міністерстві наголосили, що відповідальність за можливі наслідки повністю лягає на очільників окупаційної російської "влади".

Нагадаємо, Україна звернулася до Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ ОБСЄ), і закликала стежити за ситуацією на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а саме порушенням прав людини, особливо в умовах пандемії коронавірусу.