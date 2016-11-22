За последние шесть дней в Алеппо погибли более 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В сирийском Алеппо за последние шесть дней погибли 322 человека, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
В Алеппо за последние шесть дней умерли 322 человека, из них 82 ребенка и 63 женщины. Ранения получили 1250 человек.
В целом опасность от бомбардировок ВВС режима Асада и авиакосмических сил России грозит 300 тыс. человек.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что на востоке Алеппо, где проживают 250 тыс. человек, не осталось ни одной больницы.
В сообщении отметили, что все больницы и другие медицинские учреждения Алеппо разрушены в результате бомбардировок.
Неблагоприятные условия в регионе ухудшили условия жизни людей и свели на нет возможность предоставить населению гуманитарную и медицинскую помощь.
Как сообщал УНН, некоторые из самых сильных бомбардировок оставили восточную часть сирийского города Алеппо фактически без медицинских учреждений.