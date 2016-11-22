За останні шість днів в Алеппо загинуло понад 300 осіб

В Алеппо за останні шість днів померло 322 особи, з них 82 дитини і 63 жінки. Поранення зазнало 1250 людей.

В цілому небезпека від бомбардувань військово-повітряних сил режиму Асада і авіакосмічних сил Росії загрожує 300 тис. осіб.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла, що на сході Алеппо, де проживають 250 тис. осіб, не залишилося жодної лікарні.

У повідомленні наголосили, що всі лікарні та інші медичні установи Алеппо зруйновані в результаті бомбардувань.

Несприятливі умови в регіоні погіршили умови життя людей і звели нанівець можливість надати населенню гуманітарну і медичну допомоги.

Як повідомляв УНН, деякі із найсильніших бомбардувань залишили східну частину сирійського міста Алеппо фактично без медичних закладів.