За последние десять лет легальное производство водки упало в 3,5 раза

"Из-за непродуманного повышения ставок официальное производство водки в Украине за последние 10 лет упало в 3,5 раза, пива - в 2 раза. Сигарет продолжают потреблять больше, несмотря на резкий рост акцизов, поскольку Минфин никак не покроет дыры по продаже сигарет без уплаты налогов. Индексация ставок по радиочастотам также вызывает вопросы в контексте покупки компаниями лицензий на 4G. И подобное происходит по многим видам налогов", - написал Заблоцкий.

Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, с нового года водка будет стоить минимум 91 грн. Это связано с намерениями власти вновь поднять акцизы на алкоголь. Соответствующий законопроект КМУ уже зарегистрирован в Раде.

Вместе с тем, в парламенте также зарегистрирован законопроект авторства нардепов, который наоборот предлагает снизить акцизные ставки для алкогольных напитков до уровня экономически обоснованных.

Добавим, что председатель налогового комитета ВРУ Нина Южанина уже высказалась против пересмотра акцизов на алкоголь в сторону их увеличения.