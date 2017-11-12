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За останні десять років легальне виробництво горілки впало в 3,5 рази

За останні десять років легальне виробництво горілки впало в 3,5 рази

Київ • УНН

 • 9142 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Внаслідок непродуманої податкової політики, офіційне виробництво горілки в Україні за останні 10 років впало в 3,5 рази. Про це у своєму блозі повідомив економіст Мар’ян Заблоцький, передає УНН.

"Через непродумане підвищення ставок офіційне виробництво горілки в Україні за останні 10 років впало в 3,5 рази, пива – у 2 рази. Сигарет продовжують споживати більше, незважаючи на різкий ріст акцизів, оскільки Мінфін ніяк не закриє діри щодо продажу сигарет без сплати податків. Індексація ставок по радіочастотах також викликає питання в контексті купівлі компаніями ліцензій на 4G. І подібне відбувається по багатьох видах податків", - написав М.Заблоцький.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, з нового року горілка коштуватиме мінімум 91 грн. Це пов’язано з намірами влади знову підняти акцизи на алкоголь. Відповідний законопроект КМУ вже зареєстрований в Раді. 

Разом з тим, в парламенті також зареєстрований законопроект авторства нардепів, який навпаки пропонує знизити акцизні ставки для алкогольних напоїв до рівня економічно обґрунтованих. 

Додамо, що голова податкового Комітету ВРУ Ніна Южаніна вже висловилася проти перегляду акцизів на алкоголь у бік їх збільшення. 

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