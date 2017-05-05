За последние четыре года гражданства Украины лишили 323 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За последние четыре года, в период с 2012 по 2016 год, указами Президента Украины лишено гражданства 323 человек, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.
"В общем, в период с 2012 по 2016 годов УКАЗ Президента Украины оформлено потерю гражданства относительно 323 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко пообещал лишать гражданства депутатов, которые имеют несколько паспортов.
Как сообщал УНН, Президент лишил гражданства нардепа А.Артеменка.