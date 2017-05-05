За останні чотири роки громадянства України позбавили 323 осіб

“Загалом, у період з 2012 по 2016 років указами Президента України оформлено втрату громадянства стосовно 323 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, П.Порошенко пообіцяв позбавляти громадянства депутатів, які мають кілька паспортів.

Як повідомляв УНН, Президент позбавив громадянства нардепа А.Артеменка.