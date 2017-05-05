За останні чотири роки громадянства України позбавили 323 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. За останні чотири роки, в період з 2012 по 2016 рік, указами Президента України позбавлено громадянства 323 осіб, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.
“Загалом, у період з 2012 по 2016 років указами Президента України оформлено втрату громадянства стосовно 323 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, П.Порошенко пообіцяв позбавляти громадянства депутатів, які мають кілька паспортів.
Як повідомляв УНН, Президент позбавив громадянства нардепа А.Артеменка.