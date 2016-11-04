За последние 15 лет лесистость Полтавской области увеличилась на почти 14 тыс. га - Госгеокадастр

Совещание состоялось под председательством руководителя Главного управления Вадима Чувпило. В совещании приняли участие руководители структурных подразделений Главного управления Госгеокадастра области и специалисты Полтавского областного управления лесного и охотничьего хозяйства во главе с начальником Юрием Тараненко и руководители государственных лесхозов области.

Полтавская область даже собирается делиться опытом увеличения лесистости с другими регионами в Украине.

Потребность в проведении совещания возникла в связи с необходимостью координации деятельности, связанной с реализацией новой региональной программы по увеличению лесистости территории области.

как сообщал УНН, Украина должна поставить для себя более амбициозные задачи в рамках Парижского климатического соглашения.