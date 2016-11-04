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15 марта, 19:03 • 115480 просмотра

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За последние 15 лет лесистость Полтавской области увеличилась на почти 14 тыс. га - Госгеокадастр

Киев • УНН

 • 9189 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Полтавская область - это регион, где количество лесов в отличие от других регионов не уменьшается, а наоборот, за последние 15 лет лесистость увеличилась на 0,7% или на 13,7 тыс. га. Такие данные назвали в Главном управлении Госгеокадастра в Полтавской области на совместном рабочем совещании с участием специалистов областной земельной службы и лесного хозяйства области, передает УНН-Центр.

Совещание состоялось под председательством руководителя Главного управления Вадима Чувпило. В совещании приняли участие руководители структурных подразделений Главного управления Госгеокадастра области и специалисты Полтавского областного управления лесного и охотничьего хозяйства во главе с начальником Юрием Тараненко и руководители государственных лесхозов области.

Полтавская область даже собирается делиться опытом увеличения лесистости с другими регионами в Украине.

Потребность в проведении совещания возникла в связи с необходимостью координации деятельности, связанной с реализацией новой региональной программы по увеличению лесистости территории области.

как сообщал УНН, Украина должна поставить для себя более амбициозные задачи в рамках Парижского климатического соглашения.

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