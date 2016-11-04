За останні 15 років лісистість Полтавщини збільшилася на майже 14 тис. га – Держгеокадастр

ПОЛТАВА-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Полтавщина – це регіон, де кількість лісів на відміну від інших регіонів не зменшується, а навпаки, за останні 15 років лісистість збільшилася на 0,7 % або на 13,7 тис. га. Такі дані назвали у Головному управлінні Держгеокадастру у Полтавській області на спільній робочій нараді, за участю фахівців обласної земельної служби та лісового господарства області, передає УНН-Центр.