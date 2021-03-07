За один день во Франции вакцинировалось 220 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Франции за субботу, 6 марта, было сделано 220 тыс. COVID-прививок. Об этом в соцсети сообщил французский министр здравоохранения Оливье Веран, детали узнавайте в новостях УНН.
Детали
Французский политик Оливье Веран опубликовал в Twitter информацию о том, что за субботу было вакцинировано 220 тыс. человек. Он отметил, что это вдвое больше, чем за прошлую субботу. В частности COVID-прививка была сделана врачам и пожарным.
Цитата:
"Уже в эту субботу в 17.30 было вакцинировано 220 000 французов, больше чем вдвое по сравнению с прошлой субботой. Продолжаем завтра!", - сообщает министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран.
Дополнение
Напомним, что правительство Франции запланировало вакцинировать против COVID-19 около 30 млн. граждан уже к началу лета.