У Франції називають передчасним запровадження “паспортів вакцинації”

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“Це передчасно, і це може бути „паспорт здоров’я“, пов’язаний не лише з вакциною”, — заявив державний секретар з європейських справ Міністерства Європи і закордонних справ Франції Клеман Бон.

Він також додав, що уряд Франції планує вакцинувати проти Covid-19 близько 30 млн громадян вже до початку літа.

Нагадаємо

Уряди країн ЄС повинні негайно розпочати технічну роботу, щоб вчасно забезпечити впровадження системи сертифікатів щеплень проти COVID-19 в межах Євросоюзу до літа.