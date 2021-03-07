У Франції називають передчасним запровадження “паспортів вакцинації”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Франції вважають передчасним запровадження “паспорта вакцинації” проти Covid-19 для подорожей Європою Про це пише УНН з посиланням на RTL France.
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“Це передчасно, і це може бути „паспорт здоров’я“, пов’язаний не лише з вакциною”, — заявив державний секретар з європейських справ Міністерства Європи і закордонних справ Франції Клеман Бон.
Він також додав, що уряд Франції планує вакцинувати проти Covid-19 близько 30 млн громадян вже до початку літа.
Нагадаємо
Уряди країн ЄС повинні негайно розпочати технічну роботу, щоб вчасно забезпечити впровадження системи сертифікатів щеплень проти COVID-19 в межах Євросоюзу до літа.