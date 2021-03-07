Во Франции называют преждевременным введение “паспортов вакцинации”
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Франции считают преждевременным введение “паспорта вакцинации” против Covid-19 для путешествий по Европе Об этом пишет УНН со ссылкой на RTL France.
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“Это преждевременно, и это может быть ”паспорт здоровья“, связан не только с вакциной”, — заявил государственный секретарь по европейским делам Министерства Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон.
Он также добавил, что правительство Франции планирует вакцинировать против Covid-19 около 30 млн граждан уже к началу лета.
Напомним
Правительства стран ЕС должны немедленно начать техническую работу, чтобы вовремя обеспечить внедрение системы сертификатов прививок против COVID-19 в пределах Евросоюза к лету.