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Во Франции называют преждевременным введение “паспортов вакцинации”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Франции считают преждевременным введение “паспорта вакцинации” против Covid-19 для путешествий по Европе Об этом пишет УНН со ссылкой на RTL France.

Цитата

“Это преждевременно, и это может быть ”паспорт здоровья“, связан не только с вакциной”, — заявил государственный секретарь по европейским делам Министерства Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон.

Он также добавил, что правительство Франции планирует вакцинировать против Covid-19 около 30 млн граждан уже к началу лета.

Напомним

Правительства стран ЕС должны немедленно начать техническую работу, чтобы вовремя обеспечить внедрение системы сертификатов прививок против COVID-19 в пределах Евросоюза к лету.

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