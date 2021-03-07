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За один день у Франції вакцинувалось 220 тисяч осіб

За один день у Франції вакцинувалось 220 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Франції за суботу, 6 березня, було зроблено 220 тис. COVID-щеплень. Про це у соцмережі повідомив французький міністр охорони здоров’я Олів’є Веран, деталі дізнавайтесь в новинах УНН.

Деталі

Французький політик Олів’є Веран опублікував у Twitter інформацію про те, що за суботу було вакциновано 220 тис. осіб. Він наголосив, що це удвічі більше ніж за минулу суботу. Зокрема COVID-щеплення було зроблено лікарям та пожежникам.

Цитата:

"Вже цієї суботи о 17.30 було вакциновано 220 000 французів, більше ніж удвічі порівняно з минулою суботою. Продовжуємо завтра!", - повідомляє міністр солідарності та охорони здоров’я Франції Олів’є Веран.

Доповнення

Нагадаємо, що уряд Франції запланував вакцинувати проти COVID-19 близько 30 млн. громадян вже до початку літа.

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