За один день у Франції вакцинувалось 220 тисяч осіб

Деталі

Французький політик Олів’є Веран опублікував у Twitter інформацію про те, що за суботу було вакциновано 220 тис. осіб. Він наголосив, що це удвічі більше ніж за минулу суботу. Зокрема COVID-щеплення було зроблено лікарям та пожежникам.

Цитата:

"Вже цієї суботи о 17.30 було вакциновано 220 000 французів, більше ніж удвічі порівняно з минулою суботою. Продовжуємо завтра!", - повідомляє міністр солідарності та охорони здоров’я Франції Олів’є Веран.

Доповнення

Нагадаємо, що уряд Франції запланував вакцинувати проти COVID-19 близько 30 млн. громадян вже до початку літа.