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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 41836 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За один день протестов в Венесуэле ранены почти 250 человек

Киев • УНН

 • 9618 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Во время протестов в Венесуэле в понедельник, 29 мая, были ранены около 250 человек. Об этом сообщил лидер оппозиции и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, передает УНН со ссылкой на El Nacional.

За один день протестов в Венесуэле ранены почти 250 человек

Сам Е.Каприлес, по его словам, был избит во время акции протеста — солдаты заманили его в ловушку. Еще один лидер оппозиции, Карлос Папароны, получил травмы после того, как был сбит с ног напором воды из водомета.

Как сообщал УНН, демонстрация за свободу прессы в Венесуэле, которая состоялась в воскресенье, 28 мая, переросла в столкновения с полицией .

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