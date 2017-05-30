За один день протестов в Венесуэле ранены почти 250 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Во время протестов в Венесуэле в понедельник, 29 мая, были ранены около 250 человек. Об этом сообщил лидер оппозиции и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, передает УНН со ссылкой на El Nacional.
Сам Е.Каприлес, по его словам, был избит во время акции протеста — солдаты заманили его в ловушку. Еще один лидер оппозиции, Карлос Папароны, получил травмы после того, как был сбит с ног напором воды из водомета.
Как сообщал УНН, демонстрация за свободу прессы в Венесуэле, которая состоялась в воскресенье, 28 мая, переросла в столкновения с полицией .