За один день протестів у Венесуелі поранено майже 250 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Під час протестів у Венесуелі в понеділок, 29 травня, було поранено майже 250 осіб. Про це повідомив лідер опозиції і губернатор штату Міранда Енріке Капрілес, передає УНН з посиланням на El Nacional.
Сам Е.Капрілес, за його словами, був побитий під час акції протесту — солдати заманили його в пастку. Ще один лідер опозиції, Карлос Папарони, отримав травми після того, як був збитий з ніг напором води з водомету.
Як повідомляв УНН, демонстрація за свободу преси в Венесуелі, яка відбулася в неділю, 28 травня, переросла в зіткнення з поліцією.