За ночь в Киеве сгорели три автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Этой ночью в столице пожарные ликвидировали возгорание в трех автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, передает УНН.
"2 апреля в 00:56 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Дарницком районе, на ул. Анны Ахматовой, 48, загорелся автомобиль", - говорится в сообщении.
Как оказалось, во дворе 23-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле Volkswagen возник пожар. В 1:18 пожарные ликвидировали возгорание.
В результате пожара повреждены салон, стекло, лакокрасочное покрытие, моторный отсек, двери, капот, багажное отделение и крыша автомобиля.
Второй вызов поступил из Подольского района в 3:33 - на пр. Георгия Гонгадзе, 9, во дворе 9-этажного жилого дома, в двух автомобилях возник пожар. Как оказалось, возгорание возникло в припаркованных автомобилях Toyota. Уже в 3:55 пожар был ликвидирован.
В результате пожара автомобили сгорели полностью, также повреждены пластиковые детали и лакокрасочное покрытие рядом припаркованного автомобиля Lanos.
Во всех трех случаях причины событий устанавливаются, назначен ряд экспертиз.
Напомним, в Запорожье горел супермаркет.