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За ніч у Києві згоріли три автомобілі

За ніч у Києві згоріли три автомобілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Цієї ночі у столиці пожежні підрозділи ліквідували займання у трьох автомобілях. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві, передає УНН.

"2 квітня о 00:56 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі, на вул. Анни Ахматової, 48, загорівся автомобіль", – йдеться у повідомленні.

Як виявилось, у дворі 23-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Volkswagen виникла пожежа. О 1:18 вогнеборці ліквідували займання.

Внаслідок пожежі пошкоджено салон, скло, лакофарбове покриття, моторний відсік, двері, капот, багажний відсік та кришу автомобіля.

Другий виклик надійшов з Подільського району о 3:33 - на пр. Георгія Гонгадзе, 9, у дворі 9-поверхового житлового будинку, в двох автомобілях виникла пожежа. Як виявилось, займання виникло в припаркованих автомобілях Toyota. Вже о 3:55 пожежу було ліквідовано.

Внаслідок пожежі автомобілі згоріли повністю, також пошкоджено пластикові деталі та лакофарбове покриття поруч припаркованого автомобіля Lanos.

У всіх трьох випадках причини подій встановлюються, призначено низку експертиз.

Нагадаємо, у Запоріжжі горів супермаркет.

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