За ночь в Донецкой области российские захватчики ранили четырех мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. За ночь с 4 на 5 марта, российские оккупанты ранили четырех мирных жителей. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает УНН.
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"За ночь с 4 на 5 марта поступила информация о еще четырех раненых россиянами: 2 в селе Тарамчук, 1 в Новотроицком и 1 в Волновахе. Всего с начала вторжения россияне ранили по меньшей мере 261 нашего мирного земляка", - отметил он.
Напомним
В Киевской области российские оккупанты обстреляли автомобиль - двое погибших, четверо раненых.