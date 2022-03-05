За ночь в Донецкой области российские захватчики ранили четырех мирных жителей

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"За ночь с 4 на 5 марта поступила информация о еще четырех раненых россиянами: 2 в селе Тарамчук, 1 в Новотроицком и 1 в Волновахе. Всего с начала вторжения россияне ранили по меньшей мере 261 нашего мирного земляка", - отметил он.

Напомним

В Киевской области российские оккупанты обстреляли автомобиль - двое погибших, четверо раненых.