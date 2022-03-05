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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 3918 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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За ніч у Донецькій області російські загарбники поранили чотирьох мирних жителів

За ніч у Донецькій області російські загарбники поранили чотирьох мирних жителів

Київ • УНН

 • 137149 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. За ніч з 4 на 5 березня, російські окупанти поранили чотирьох мирних жителів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

"За ніч з 4 на 5 березня надійшла інформація про ще чотирьох поранених росіянами: 2 у селі Тарамчук, 1 у Новотроїцькому і 1 у Волновасі. Всього від початку вторгнення росіяни поранили щонайменше 261 нашого мирного земляка", - зазначив він.

Нагадаємо 

В Київській області російські окупанти обстріляли автомобіль – двоє загиблих, четверо поранених.

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