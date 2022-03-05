За ніч у Донецькій області російські загарбники поранили чотирьох мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. За ніч з 4 на 5 березня, російські окупанти поранили чотирьох мирних жителів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
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"За ніч з 4 на 5 березня надійшла інформація про ще чотирьох поранених росіянами: 2 у селі Тарамчук, 1 у Новотроїцькому і 1 у Волновасі. Всього від початку вторгнення росіяни поранили щонайменше 261 нашого мирного земляка", - зазначив він.
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