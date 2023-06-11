За ночь уровень воды на правом берегу Херсонщины снизился на 26 см
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Уровень воды на правом берегу Херсонщины снизился на 26 см. Подтопленными остаются еще 32 населенных пункта, сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
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"Подтопленными остаются 32 деоккупированных населенных пункта, в воде 3834 дома. Вода понемногу отступает и на утро ее уровень составляет 4 метра 19 см. За ночь он снизился на 26 см”, - сообщил председатель Херсонской ОГА.
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Также продолжается спасательная операция и ликвидация последствий подрыва дамбы.
“На правобережье эвакуированы 2616 человек. На левобережье такой положительной динамики нет. Уменьшилась скорость спада воды, эвакуация провалена. Оккупанты сами отбирают у людей лодки и сами отплывают затопленные дома, забирая уцелевшее имущество”, - отметил Прокудин.
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