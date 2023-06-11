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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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За ніч рівень води на правому березі Херсонщини знизився на 26 см 

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Рівень води на правому березі Херсонщини знизився на 26 см. Підтопленими залищаються ще 32 населені пункти, повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає УНН

За ніч рівень води на правому березі Херсонщини знизився на 26 см 

Цитата

"Підтопленими залишаються 32 деокупованих населених пункти, у воді 3834 оселі. Вода потроху відступає і на ранок її рівень становить 4 метри 19 см. За ніч він знизився на 26 см”,- повідомив голова Херсонської ОДА.

Доповнення

Також триває рятувальна операція та ліквідація наслідків підриву дамби.

“На правобережжі евакуйовані 2616 осіб. На лівобережжі такої позитивної динаміки не маємо. Зменшилась швидкість спаду води, евакуація провалена. Окупанти самі відбирають у людей човни та сами відпливають затоплені будинки, забираючи майно, що вціліло”, - зазначив Прокудін.

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