За ніч рівень води на правому березі Херсонщини знизився на 26 см
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Рівень води на правому березі Херсонщини знизився на 26 см. Підтопленими залищаються ще 32 населені пункти, повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"Підтопленими залишаються 32 деокупованих населених пункти, у воді 3834 оселі. Вода потроху відступає і на ранок її рівень становить 4 метри 19 см. За ніч він знизився на 26 см”,- повідомив голова Херсонської ОДА.
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Також триває рятувальна операція та ліквідація наслідків підриву дамби.
“На правобережжі евакуйовані 2616 осіб. На лівобережжі такої позитивної динаміки не маємо. Зменшилась швидкість спаду води, евакуація провалена. Окупанти самі відбирають у людей човни та сами відпливають затоплені будинки, забираючи майно, що вціліло”, - зазначив Прокудін.
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