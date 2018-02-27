За неуплату алиментов у николаевца конфисковали Lexus
Киев • УНН
КИЕВ. 27 лютого. УНН. В Николаеве у мужчины, который задолжал 45 тысяч гривен алиментов, конфисковали автомобиль марки Lexus. Об этом сообщила пресс-служба Главного территориального управления юстиции в Николаевской области в Facebook, передает УНН.
"23.02.2018 главным государственным исполнителем Центрального отдела ГИС м. Николаев ГТУЮ в Николаевской области Хоменко И.В. в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности по алиментам в сумме 45 тысяч грн осуществлено описание и арест транспортного средства марки Lexus для дальнейшей реализации и перечисления средств ребенку", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что 6 февраля 2018 вступил в действие закон, которым усиливаются меры наказания должников по уплате алиментов, задолженность которых составляет более 6 месяцев.
Напомним, с начала действия закона по противодействию неплательщиками алиментов в розыск объявили 6 тысяч человек.