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За несплату аліментів у миколаївця конфіскували Lexus

За несплату аліментів у миколаївця конфіскували Lexus

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Миколаєві у чоловіка, який заборгував 45 тисяч гривень аліментів, конфіскували автомобіль марки Lexus. Про це повідомила прес-служба Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області в Facebook, передає УНН.

"23.02.2018 головним державним виконавцем Центрального відділу ДВС м. Миколаїв ГТУЮ у Миколаївській області Хоменком І.В. в рамках виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості з аліментів в сумі 45 тисяч грн здійснено опис та арешт транспортного засобу марки Lexus для подальшої реалізації та перерахування коштів дитині", - зазначено в повідомленні.

У відомстві нагадали, що 6 лютого 2018 року вступив у дію закон, яким посилюються міри покарання боржників зі сплати аліментів, заборгованість яких сягає понад 6 місяців.

Нагадаємо, з початку дії закону з протидії неплатниками аліментів у розшук оголосили 6 тисяч осіб.

Українські Національні Новини

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