За неделю украинские войска уничтожили более 7 тысяч российских военных

Остров Джарылгач в Черном море снова отделился от материка после шторма

Остров Джарылгач в Черном море отделился от материковой части Украины после шторма, несмотря на предыдущие попытки российских оккупантов соединить его с материком песчаной насыпью. Спутниковые данные показывают, что море прорвало косу в трех местах, отрезав доступ к острову.