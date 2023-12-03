За неделю украинские войска уничтожили более 7 тысяч российских военных
Киев • УНН
Как сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, с 27 ноября по 3 декабря украинские войска уничтожили около 7210 вражеских военнослужащих.
За неделю с 27 ноября по 3 декабря Силами обороны Украины уничтожено около 7210 человек личного состава противника, а также 534 единицы вооружения и военной техники, сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УНН.
Детали
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 62 танка;
- 117 боевых бронированных машин;
- 75 артиллерийских систем;
- 6 РСЗО;
- 5 установок ПВО;
- 144 единицы автотехники;
- 27 единиц спецтехники.
Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 4 вражеские ракеты и 94 БпЛА.
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За неделю украинские войска уничтожили более 7 тысяч российских военных
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