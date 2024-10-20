За неделю россияне применили против Украины около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о масштабных атаках РФ на Украину за прошедшую неделю. Президент подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойности украинских войск.
За эту неделю россияне применили против Украины более 20 ракет различных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов различных типов.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Ежедневно россия наносит удары по нашим городам и общинам. Сознательный террор врага против наших людей. За эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет различных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов различных типов
Он отметил, что Украина нуждается в большем количестве средств ПВО и дальнобойности.
Напомним,
Этой ночью Киев подвергся воздушной атаке вражеских беспилотников в несколько волн. ПВО обезвредила около десятка дронов, по предварительным данным разрушений и пострадавших нет.