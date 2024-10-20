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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4698 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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За тиждень росіяни застосували проти України близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів - Зеленський

Київ • УНН

 • 37226 перегляди

Зеленський повідомив про масштабні атаки РФ на Україну за минулий тиждень. Президент наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та збільшення далекобійності українських військ.

За тиждень росіяни застосували проти України близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів - Зеленський

За це тиждень росіяни застосували проти України більш як 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Щоденно росія завдає ударів по наших містах і громадах. Свідомий терор ворога проти наших людей. За цей тиждень російські терористи застосували проти України більш як 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів

- написав Зеленський. 

Він наголосив, що Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності.

Нагадаємо

Цієї ночі Київ зазнав повітряної атаки ворожих безпілотників у кілька хвиль. ППО знешкодила близько десятка дронів, за попередніми даними руйнувань і постраждалих немає.

Павло Башинський

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