Российские оккупанты за прошедшую неделю 55 раз обстреляли 14 населенных пунктов Черниговской области. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

За прошлую неделю враг 55 раз обстрелял 14 населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 343 взрыва. Противник нанес 12 авиационных ударов - написал Чаус.

Он отметил, что повреждена или разрушена гражданская инфраструктура.

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Российские войска за прошедшие сутки, 7 июля обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и нанесли дроновой удар, один беспилотник уничтожен, вызвав 16 взрывов.