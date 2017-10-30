За нападение на избирательный участок в Днепропетровской области задержали четырех человек

Все четверо - жители Днепропетровской области. С ними сейчас проводятся оперативно-следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Другие доставленные молодые люди были опрошены. Во время следствия будет установлена ​​и изучена роль каждого в этом событии.

Как отмечается, установлено, что 29 октября около 18:30 на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашло 24 неизвестные лица, которые повредили имущество, бросили дымовые шашки и пытались повредить избирательную документацию, в том числе урны с бюллетенями. Полицейским, которые охраняли избирательный участок, удалось оттеснить их на улицу, после чего злоумышленники скрылись на автомобилях.

Указано, что во время нападения телесные повреждения получили три сотрудника полиции. Несмотря на это, правоохранители не дали нападающим возможности сорвать избирательный процесс на участке - все бюллетени были сохранены, комиссия продолжила свою работу, добавили в полиции.

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"Во время объявленного по области плана "Перехват" были разысканы и доставлены в отделение полиции молодые люди, которые передвигались на 7 автомобилях. Во время обыска автомобилей было изъято большое количество оружия - 6 единиц охотничьего оружия, 2 газовые пистолеты, большое количество патронов, 4 бронежилета, складной нож, 2 деревянные биты, страйкбольная винтовка, 4 предмета, похожие на петарды, фрагмент металлической арматуры, 3 бутылки с веществом, внешне похожего на зажигательное. Все оружие зарегистрировано на мужчин, которые находились в автомобилях. Правда, данное оружие перевозилась с нарушением правил", - рассказал и.о. начальника ГУ НП в области Олег Грозь.

По факту происшествия возбуждены уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.3 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.