За нападение на избирательный участок в Днепропетровской области задержали четырех человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39199 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101991 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155742 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116180 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116316 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112443 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104196 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107048 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103548 просмотра

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За нападение на избирательный участок в Днепропетровской области задержали четырех человек

За нападение на избирательный участок в Днепропетровской области задержали четырех человек

Киев  •  УНН

 • 11912 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. С 24 доставленных в отдел полиции за нападение на избирательный участок в Днепропетровской области четырех человек задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Все четверо - жители Днепропетровской области. С ними сейчас проводятся оперативно-следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Другие доставленные молодые люди были опрошены. Во время следствия будет установлена ​​и изучена роль каждого в этом событии.

Как отмечается, установлено, что 29 октября около 18:30 на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашло 24 неизвестные лица, которые повредили имущество, бросили дымовые шашки и пытались повредить избирательную документацию, в том числе урны с бюллетенями. Полицейским, которые охраняли избирательный участок, удалось оттеснить их на улицу, после чего злоумышленники скрылись на автомобилях.

Указано, что во время нападения телесные повреждения получили три сотрудника полиции. Несмотря на это, правоохранители не дали нападающим возможности сорвать избирательный процесс на участке - все бюллетени были сохранены, комиссия продолжила свою работу, добавили в полиции.

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"Во время объявленного по области плана "Перехват" были разысканы и доставлены в отделение полиции молодые люди, которые передвигались на 7 автомобилях. Во время обыска автомобилей было изъято большое количество оружия - 6 единиц охотничьего оружия, 2 газовые пистолеты, большое количество патронов, 4 бронежилета, складной нож, 2 деревянные биты, страйкбольная винтовка, 4 предмета, похожие на петарды, фрагмент металлической арматуры, 3 бутылки с веществом, внешне похожего на зажигательное. Все оружие зарегистрировано на мужчин, которые находились в автомобилях. Правда, данное оружие перевозилась с нарушением правил", - рассказал и.о. начальника ГУ НП в области Олег Грозь.

По факту происшествия возбуждены уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.3 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

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