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За напад на виборчу дільницю на Дніпропетровщині затримали чотирьох осіб

За напад на виборчу дільницю на Дніпропетровщині затримали чотирьох осіб

Київ • УНН

 • 11913 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Із 24 доставлених до відділу поліції за напад на виборчу дільницю на Дніпропетровщині чотирьох осіб затримано в порядку статті 208 КПК України. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Усі четверо - жителі Дніпропетровської області. З ними зараз проводяться оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Інші доставлені молоді люди були опитані. Під час слідства буде встановлена та вивчена роль кожного в цій події.

Як зазначається, встановлено, що 29 жовтня близько 18:30 на виборчу дільницю у селі Майське Синельниківського району Дніпропетровської області зайшло 24 невідомі особи, які пошкодили майно, кинули димові шашки та намагалися пошкодити виборчу документацію, зокрема урни з бюлетенями. Поліцейським, які охороняли виборчу дільницю, вдалося відтіснити їх на вулицю, після чого зловмисники зникли на автомобілях.

Вказано, що під час нападу тілесні ушкодження отримали три працівники поліції. Незважаючи на це, правоохоронці не дали нападникам можливості зірвати виборчий процес на дільниці – всі бюлетені були збережені, комісія продовжила свою роботу, додали у поліції.

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"Під час оголошеного по області плану "Перехоплення" були розшукані та доставлені до відділення поліції молодики, які пересувалися на 7 автомобілях. Під час обшуку автівок було вилучено велику кількість зброї – 6 одиниць мисливської зброї, 2 газові пістолети, значна кількість патронів, 4 бронежилети, складний ніж, 2 дерев’яні бити, страйкбольна рушниця, 4 предмети, схожі на петарди, фрагмент металевої арматури, 3 пляшки з речовиною, зовні схожою на запальну. Вся зброя зареєстрована на чоловіків, які перебували в автомобілях. Щоправда, дана зброя перевозилася з порушенням правил", - розповів т.в.о. начальника ГУ НП в області Олег Грозь.

За фактом події відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство), ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.3 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

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