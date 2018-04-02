За месяц остатки на счету Госказначейства уменьшились почти на 16%
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В течение марта остатки средств на едином казначейском счете уменьшилась на 15,7%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Госказначейства, передает УНН.
Так, в частности, по состоянию на 1 апреля 2018 года сумма средств на едином казначейском счете составляет 8 309 млн грн, при этом по состоянию на 1 марта текущего года на счете Госказначейства хранилось 9 853 млн грн.
Таким образом, сумма средств уменьшилась на 1 544 млн грн или на 15,7%.
Напомним, в течение февраля, остатки средств на едином казначейском счете уменьшились на 10,252 млрд грн или 51%.
Ранее также сообщалось, что кассовые расходы (выдача денег из бюджетных счетов), которые прошли через единый казначейский счет за 2017 год составили 1 триллион 355 млрд гривен.