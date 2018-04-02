За місяць залишки на рахунку Держказначейства зменшилися майже на 16%

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Протягом березня залишки коштів на єдиному казначейському рахунку зменшилась на 15,7%. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Держказначейства, передає УНН.

Так зокрема, станом на 1 квітня 2018 року сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 8 309 млн грн, при цьому станом на 1 березня поточного року на рахунку Держказначейства зберігалось 9 853 млн грн.

Таким чином, сума коштів зменшилась на 1 544 млн грн або на 15,7%.

Нагадаємо, протягом лютого, залишки коштів на єдиному казначейському рахунку зменшились на 10,252 млрд грн або 51%.

Раніше також повідомлялось, що касові видатки (видача грошей з бюджетних рахунків), які пройшли через єдиний казначейський рахунок за 2017 рік склали 1 трильйон 355 млрд гривень.

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