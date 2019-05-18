Через месяц КГГА объявит победителей конкурса, которые будут создавать сеть "Bike Sharing"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Финал инвестиционного конкурса по привлечению инвесторов к созданию сети "bike-sharing" в столице должен завершиться через месяц. Об этом журналисту УНН рассказала куратор по развитию велосипедной структуры департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Даниленко.
"Сейчас КГГА проводит инвестиционный конкурс для того, чтобы сделать это официально. Создав пилотный проект "Bike Sharing" мы просто отработали все схемы, как он должен работать, а что будет препятствовать. Через месяц у нас будет финал инвестиционного конкурса, мы узнаем кто будет победителем и кто будет в Киеве внедрять эту систему", - рассказала Даниленко.
По ее словам, благодаря инвестиционному конкурсу по привлечению инвесторов к созданию велосипедной сети "Bike Sharing" планируется оборудовать 283 новые локации для размещения велосипедов.
"Планируется, что в течение пяти лет на этих локациях будет 3000 велосипедов. Они будут внедряться постепенно с увеличением количества локаций будет увеличиваться количество велосипедов. И так у нас будет еще одна опция общественного транспорта", - добавила она.
В рамках реализации проекта предусмотрено создание двух типов пунктов проката велосипедов - площадью 6 и 12 кв. м.
Их размещение осуществляется путем нанесения голубой краской линий на асфальте, без установки сборно-разборных временных конструкций и без обустройства фундаментов. Каждый велосипед должен быть оборудован смарт-замком, который блокирует механизм велосипеда и не дает возможности передвигаться на нем без осуществления оплаты, предупреждая при этом кражу; программным обеспечением для осуществления оплаты услуг проката и разблокировки смарт-замка велосипеда, а также GPS-трекером, который отслеживает точное местонахождение велосипеда.
Ориентировочная стоимость реализации инвестиционного проекта по созданию сети "Bike-sharing" составляет 33,3 млн грн.
К слову, сейчас в Киеве есть 33 локации, где функционирует 100 велосипедов.
Как сообщал УНН, в КГГА рассказали, что пилотный проект "Bike Sharing" имеет хорошие отзывы, поэтому его действие продлено.