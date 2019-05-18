За місяць КМДА оголосить переможців конкурсу, які створюватимуть мережу “Bike Sharing”

“Зараз КМДА проводить інвестиційний конкурс для того, щоб зробити це офіційно. Створивши пілотний проект „Bike Sharing“ ми просто відпрацювали всі схеми, як вона працювати, а що перешкоджатиме. Десь через місяць в нас буде фінал інвестиційного конкурсу, ми дізнаємось хто буде переможцем і хто буде в місті Києві впроваджувати цю систему”, — розповіла Даниленко.

За її словами, завдяки інвестиційному конкурсу із залучення інвесторів до створення велосипедної мережі “Bike Sharing” планується обладнати 283 нові локації для розміщення велосипедів.

“Планується, що протягом п’яти років на цих локаціях буде 3 тисячі велосипедів. Вони будуть впроваджуватися поступово зі збільшенням кількості локацій буде збільшуватись кількість велосипедів. І так в нас буде ще одна опція громадського транспорту”, — додала вона.

У рамках реалізації проекту передбачено створення двох типів пунктів прокату велосипедів — площею 6 та 12 кв. м.

Їх розміщення здійснюється виключно шляхом нанесення блакитною фарбою ліній на асфальті, без встановлення збірно-розбірних тимчасових конструкцій та без облаштування фундаментів. Кожен велосипед повинен бути обладнаний смарт-замком, який блокує механізм велосипеда і не дає можливості пересуватися на ньому без здійснення оплати, попереджаючи при цьому крадіжку; програмним забезпеченням для здійснення оплати послуг прокату та розблокування смарт-замка велосипеда, а також GPS-трекером, що відслідковує точне місцеперебування велосипеда.

Орієнтовна вартість реалізації інвестиційного проекту зі створення мережі “Bike-sharing” складає 33,3 млн грн.

До слова, наразі в Києві є 33 локації, де функціонує 100 велосипедів.

Як повідомляв УНН, у КМДА розповіли, що пілотний проект “Bike Sharing” мав гарні відгуки, тому його дію продовжено.