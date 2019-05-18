За місяць КМДА оголосить переможців конкурсу, які створюватимуть мережу “Bike Sharing”

ukru
22 березня, 17:51 • 49773 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 101462 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 86684 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 88209 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 68873 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 97105 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149501 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167104 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154236 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241423 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
70 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 57400 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 35223 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 23041 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 28522 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 21740 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158465 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241423 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205753 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190800 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157595 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 49043 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45536 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62855 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40425 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75258 перегляди
Актуальне
За місяць КМДА оголосить переможців конкурсу, які створюватимуть мережу “Bike Sharing”

За місяць КМДА оголосить переможців конкурсу, які створюватимуть мережу “Bike Sharing”

Київ • УНН

 • 18095 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Фінал інвестиційного конкурсу із залучення інвесторів до створення мережі “bike-sharing” в столиці має завершитись за місяць. Про це журналісту УНН розповіла куратор з розвитку велосипедної структури департаменту транспортної інфраструктури КМДА Анна Даниленко.

“Зараз КМДА проводить інвестиційний конкурс для того, щоб зробити це офіційно. Створивши пілотний проект „Bike Sharing“ ми просто відпрацювали всі схеми, як вона працювати, а що перешкоджатиме. Десь через місяць в нас буде фінал інвестиційного конкурсу, ми дізнаємось хто буде переможцем і хто буде в місті Києві впроваджувати цю систему”, — розповіла Даниленко.

За її словами, завдяки інвестиційному конкурсу із залучення інвесторів до створення велосипедної мережі “Bike Sharing” планується обладнати 283 нові локації для розміщення велосипедів.

“Планується, що протягом п’яти років на цих локаціях буде 3 тисячі велосипедів. Вони будуть впроваджуватися поступово зі збільшенням кількості локацій буде збільшуватись кількість велосипедів. І так в нас буде ще одна опція громадського транспорту”, — додала вона.

У рамках реалізації проекту передбачено створення двох типів пунктів прокату велосипедів — площею 6 та 12 кв. м.

Їх розміщення здійснюється виключно шляхом нанесення блакитною фарбою ліній на асфальті, без встановлення збірно-розбірних тимчасових конструкцій та без облаштування фундаментів. Кожен велосипед повинен бути обладнаний смарт-замком, який блокує механізм велосипеда і не дає можливості пересуватися на ньому без здійснення оплати, попереджаючи при цьому крадіжку; програмним забезпеченням для здійснення оплати послуг прокату та розблокування смарт-замка велосипеда, а також GPS-трекером, що відслідковує точне місцеперебування велосипеда.

Орієнтовна вартість реалізації інвестиційного проекту зі створення мережі “Bike-sharing” складає 33,3 млн грн.

До слова, наразі в Києві є 33 локації, де функціонує 100 велосипедів.

Як повідомляв УНН, у КМДА розповіли, що пілотний проект “Bike Sharing” мав гарні відгуки, тому його дію продовжено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,007.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.52