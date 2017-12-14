За прошедшие сутки в зоне АТО погиб украинский военный, еще один получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов погиб один украинский защитник, еще один был ранен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“В районе проведения АТО российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие, правда, в вечернее время, интенсивность обстрелов несколько снизилась”, — говорится в сообщении.
На Луганском направлении с наступлением сумерек боевики из гранатометов обстреляли защитников Станицы Луганской и Луганского.
На Донецком направлении во второй половине суток градус напряжения переместился к окраинам Авдеевки. Здесь, по нашим позициям, противник неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Также некоторые участки у этого прифронтового города обстреливал вражеский снайпер. Кроме того, оккупанты с пехотного вооружения вели огонь по защитникам Каменки, Песков и шахты Бутовка. На Приазовье российские боевики обстреливали Гранитное из стрелкового оружия.
“В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. В более чем половине случаев силы АТО подавляли огневую активность агрессора”, — сообщили в штабе.
В результате вражеских обстрелов погиб один украинский защитник, еще один был ранен.