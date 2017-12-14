За минулу добу в зоні АТО загинув український військовий, ще один отримав поранення

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок обстрілів загинув один український захисник, ще одного було поранено, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“У районі проведення АТО російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я, щоправда, у вечірній час, інтенсивність обстрілів дещо знизилася”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку із настанням сутінок бойовики з гранатометів обстріляли оборонців Станиці Луганської та Луганського.

На Донецькому напрямку у другій половині доби градус напруги перемістився до околиць Авдіївки. Тут, по наших позиціях, противник неодноразово вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і кулеметів. Також деякі ділянки біля цього прифронтового міста обстрілював ворожий снайпер. Окрім того, окупанти з піхотного озброєння вели вогонь по оборонцях Кам’янки, Пісків і шахти Бутівка. На Приазов’ї російські бойовики обстрілювали Гранітне зі стрілецької зброї.

“Загалом, за минулу добу, зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ. У більш ніж половині випадків сили АТО придушували вогневу активність агресора”, — повідомили у штабі.

Унаслідок ворожих обстрілів загинув один український захисник, ще одного було поранено.

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