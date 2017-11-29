За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще двое - ранены

“Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении враг продолжает провоцировать украинских военнослужащих в вооруженных противостояниях на Светлодарской дуге. В вечернее время, в основном из пехотного вооружения, противник обстреливал защитников Зайцево, Новолуганского и несколько раз Майского. Также из минометов различных калибров российские наемники вели огонь на подступах к Трехизбенки, а из гранатометов и стрелкового оружия — по оборонным укреплениям у Желтого, Новоалександровки и Катериновки.

На Донецком направлении в пригороде Авдеевки в течение нескольких часов зафиксировано обстрелы наших позиций враждебным снайпером. С пехотного вооружения оккупанты нарушали перемирие неподалеку Березового. На Приазовье из гранатометов различных типов и стрелкового оружия противник вел огонь у Гнутово и Водяного, а из вооружения БМП — вблизи Широкино.

“В целом, за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В ответ украинские военнослужащие 11 раз подавляли их огневую активность. В результате вражеских обстрелов один наш боец ​​погиб, еще двое — получили боевые травмы”, — добавили в штабе.