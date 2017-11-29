За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще двоє - поранені

“Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку ворог продовжує провокувати українських військовослужбовців до збройних протистоянь на Світлодарській дузі. У вечірній час, здебільшого із піхотного озброєння, противник обстрілював оборонців Зайцевого, Новолуганського та декілька разів Травневого. Також з мінометів різних калібрів російські найманці вели вогонь на підступах до Трьохізбенки, а з гранатометів і стрілецької зброї — по оборонних укріпленнях біля Жовтого, Новоолександрівки і Катеринівки.

На Донецькому напрямку у передмісті Авдіївки впродовж декількох годин зафіксовано обстріли наших позицій ворожим снайпером. З піхотного озброєння окупанти порушували перемир’я неподалік Березового. На Приазов’ї із гранатометів різних типів та стрілецької зброї противник вів вогонь біля Гнутового і Водяного, а з озброєння БМП — поблизу Широкиного.

“Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У відповідь українські військовослужбовці 11 разів придушували їхню вогневу активність. У результаті ворожих обстрілів один наш боєць загинув, ще двоє — отримали бойові травми”, — додали у штабі.