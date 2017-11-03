За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий один военнослужащий был ранен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка оставалась неспокойной. Российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы позиций сил АТО во всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение”, — говорится в сообщении.
На Луганском направлении после 18 часов противник трижды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Крымского. Под огонь из этого же оружия попал опорный пункт недалеко Лебединского, что на Приморском направлении.
На Донецком направлении в конце суток боевики применяли гранатометы различных видов и стрелковое оружие у Луганского, Каменки и Бутовки. А из пулеметов оккупанты обстреливали подступы к Авдеевке и Зайцево.
“Всего за минувшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие. Наши защитники 13 раз огнем с вооружения, которое не запрещено мирными договоренностями, заставляли наемников к миру. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения”, — сообщили в штабе.