За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10145 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71283 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136296 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109689 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111863 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109460 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101941 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106263 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102964 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148775 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения

Киев  •  УНН

 • 10195 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий один военнослужащий был ранен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка оставалась неспокойной. Российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы позиций сил АТО во всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении после 18 часов противник трижды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Крымского. Под огонь из этого же оружия попал опорный пункт недалеко Лебединского, что на Приморском направлении.

На Донецком направлении в конце суток боевики применяли гранатометы различных видов и стрелковое оружие у Луганского, Каменки и Бутовки. А из пулеметов оккупанты обстреливали подступы к Авдеевке и Зайцево.

“Всего за минувшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие. Наши защитники 13 раз огнем с вооружения, которое не запрещено мирными договоренностями, заставляли наемников к миру. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения”, — сообщили в штабе.

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