За минулу добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець був поранений, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка залишалась неспокійною. Російсько-окупаційні угруповання продовжували обстріли позицій сил АТО на всіх напрямках, застосовуючи переважно піхотне озброєння”, — йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку після 18 години противник тричі бив із гранатометів і великокаліберних кулеметів по оборонцях Кримського. Під вогонь із цієї ж зброї потрапив опорний пункт неподалік Лебединського, що на Приморському напрямку.
На Донецькому напрямку наприкінці доби бойовики застосовували гранатомети різних видів та стрілецьку зброю біля Луганського, Кам’янки та Бутівки. А з кулеметів окупанти обстрілювали підступи до Авдіївки та Зайцевого.
“Загалом за минулу добу бойовики 16 разів порушили перемир’я. Наші захисники 13 разів вогнем із озброєння, що не заборонене мирними домовленостями, примушували найманців до миру. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення”, — повідомили у штабі.