За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения боевых действий было зафиксововано 49 вражеских обстрелов. Есть потери со стороны украинских военных: 1 погибший, 2 раненых, 1 травмирован, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке и Водяному. С гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. С стрелкового оружия - по Павлополю, Широкино и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино БМП. В районе Тарамчука произошло боестолкновение. Нападение отбито.
На Луганском направлении - по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов. По Троицкому - из гранатометов.
На Донецком направлении - из минометов различных калибров по нашим позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцево. По Опросному огонь вела и БМП противника.
Всего состоялось 49 обстрелов.
Среди наших военных двое раненых, один травмирован. Один военный погиб.