За минулу добу у зоні АТО загинув один військовий, двоє поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. За минулу добу у зоні проведення бойових дій було зафіксововано 49 ворожих обстрілів. Є втрати з боку українських військових: 1 загиблий, 2 поранених, 1 травмований, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці та Водяному. З гранатометів різних калібрів — по Мар’їнці, Водяному, Талаківці, Гнутовому та Широкиному. З стрілецької зброї — по Павлополю, Широкиному та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному БМП. В районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення. Напад відбито.
На Луганському напряку — по Новозванівці вели вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів. По Троїцькому — з гранатометів.
На Донецькому напрямку — з мінометів різних калібрів по наших позиціях в районі Верхньоторецького, Авдіївки, Крутої Балки, Опитного, Луганського та Зайцевого. По Опитному вогонь вела і БМП противника.
Загалом відбулося 49 обстрілів.
Серед наших військових двоє поранених, один травмований. Один військовий загинув.