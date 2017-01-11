За минулу добу у зоні АТО загинув один військовий, двоє поранено

Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці та Водяному. З гранатометів різних калібрів — по Мар’їнці, Водяному, Талаківці, Гнутовому та Широкиному. З стрілецької зброї — по Павлополю, Широкиному та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному БМП. В районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення. Напад відбито.

На Луганському напряку — по Новозванівці вели вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів. По Троїцькому — з гранатометів.

На Донецькому напрямку — з мінометів різних калібрів по наших позиціях в районі Верхньоторецького, Авдіївки, Крутої Балки, Опитного, Луганського та Зайцевого. По Опитному вогонь вела і БМП противника.

Загалом відбулося 49 обстрілів.

Серед наших військових двоє поранених, один травмований. Один військовий загинув.