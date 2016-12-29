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За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 50 вражеских обстрелов

За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 50 вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 7686 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 50 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Марьинку и Водяное. С 82 миллиметровых - Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовка, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям в районе Луганского. С гранатометов - по Майорску, а из стрелкового оружия - вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцево и Новоселовки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

На Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.

Всего за минувшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня - одно из них - боевое столкновение.

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