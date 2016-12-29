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За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 50 ворожих обстрілів

За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 50 ворожих обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Мар’їнку та Водяне. З 82 міліметрових — Красногорівку, Талаківку і Широкине, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Талаківку, Павлопіль, Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке і Мар’їнку.

На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського. З гранатометів — по Майорську, а зі стрілецької зброї — поблизу Троїцького, Авдіївки, Зайцевого та Новоселівки Другої. В районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення.

На Луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї — Кримське, Станицю Луганську та Малинове.

Загалом за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню — одне з них — бойове зіткнення.

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