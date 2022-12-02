За прошедшие сутки рашисты выпустили в сторону Украины более 70 снарядов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Генштаб в ранней сводке сообщил, что за минувшие сутки российская оккупационная армия выпустила в сторону Украины более 70 снарядов, пишет УНН.
Детали
Начались 282 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Совершил 30 авиационных ударов по позициям наших войск и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах республики в беларуси продолжается подготовка отдельных подразделений противника.
На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Стрелка, Терновая, Чугуновка, Двуречное и Западное Харьковской области.
На Купянском и лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площадка в Луганской области и Новоселовка и Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Андреевка, Серебрянка, Верхнекамянское, Дружба, Спорное, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Северное, Соледар, Бахмут Клещиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Огневые поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели районы Авдеевки, Первомайского, Веселого, Красногоровки и Маринки в Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Времовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.
В Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Огневого поражения потерпели Никополь, Камянское, Гуляйполе, Дорожнянка, Белогорья Запорожской области и Ильинка в Днепропетровской области.
На Херсонском направлении враг также в обороне. Артиллерийское влияние испытали районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр, в частности, Качкаровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и город Херсон.
Напомним
Военнослужащие Украины отразили российские атаки в районе 14 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей