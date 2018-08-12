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За минувшие сутки на Донбассе через КПВВ последовало 39,1 тыс. человек

Киев • УНН

 • 9228 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. За прошедшие сутки через КПВВ в зоне проведения ООС последовало 39,1 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

За минувшие сутки на Донбассе через КПВВ последовало 39,1 тыс. человек

Так, ситуация на КПВВ выглядела следующим образом: "Майорское" - 9158 человек и 1120 транспортных средств; "Марьинка" - 9796 человек и 1855 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8608 человек и 1675 транспортных средств; "Гнутово" - 4205 человек и 997 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7380 человек.

На контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/30; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/15; "Гнутово" - 20/20.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Напомним, за минувшие сутки, 11 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Боевики 34 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения.

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