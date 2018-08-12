За минулу добу на Донбасі через КПВВ прослідувало 39,1 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Минулої доби через КПВВ у зоні проведення ООС прослідувало 39,1 тисячі осіб та 5,6 тисячі транспортних засобів. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Так, ситуація ну КПВВ виглядала наступним чином: “Майорське” — 9158 осіб та 1120 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 9796 осіб та 1855 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 8608 осіб та 1675 транспортних засобів; “Гнутове” — 4205 осіб та 997 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 7380 осіб.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 10/30; “Мар’їнка” — 0/50; “Новотроїцьке” — 20/15; “Гнутове” — 20/20.
На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Нагадаємо, минулої доби, 11 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із важкого озброєння.