За минувшие сутки десять военнослужащих получили ранения - штаб АТО

"Российско-оккупационные войска продолжают провокационные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки враг 58 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении, с артиллерии калибра 152-мм, 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по позициям вблизи Крымского. Артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы калибра 120-мм враг применял по защитниках Попасной, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров - по защитникам Новозвановки. С гранатометов и стрелкового оружия враг обстреливал позиции неподалеку Лобачевого и Валуйского.

На Донецком направлении, огнем с минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра противник накрывал позиции вблизи Луганского. С 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем враг вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево и Верхнеторецкого. С минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров враг бил по позициям рядом с Авдеевкой и шахтой "Бутовка". Вооружение БМП и стрелковое оружие противник применял по защитникам Майорского, а гранатометы различных систем - по защитниках Новгородского. С гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия противник бил по позициям неподалеку Каменки.

На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по позициям под Павлополем. 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применял по позициям неподалеку Гнутово и Красногоровки. С минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам вблизи Марьинки. Из стрелкового оружия, пулеметов больших калибров и противотанковых гранатометов противник бил по опорным пунктам морских пехотинцев в районе Водяного. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Новоселовки Второй, Богдановки и Широкино.

"Чтобы погасить огневую активность противника по позициям защитников Лобачево, силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За минувшие сутки десять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - сообщили в штабе.