За прошедшие сутки четверо украинских бойцов получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий, погибших украинских военнослужащих нет, четверо наших бойцов получили ранения", - сообщил он.
Как сообщал УНН, 7 ноября боевики из 120-мм минометов вели огонь в направлении контрольного пункта "Майорское".