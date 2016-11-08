За прошедшие сутки четверо украинских бойцов получили ранения

"За прошедшие сутки в результате боевых действий, погибших украинских военнослужащих нет, четверо наших бойцов получили ранения", - сообщил он.

Как сообщал УНН, 7 ноября боевики из 120-мм минометов вели огонь в направлении контрольного пункта "Майорское".