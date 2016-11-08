За минулу добу четверо українських бійців отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, четверо зазнали поранень. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу в наслідок бойових дій, загиблих українських військовослужбовців немає, четверо наших бійців отримали поранення", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, 7 листопада бойовики з 120-мм мінометів вели вогонь в напрямку контрольного пункту “Майорське”.